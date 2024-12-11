Antalya'da drift atan sürücü beton panellere çarptıktan sonra kaçtı! 32 bin TL para cezası uygulandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sanayi Mahallesi 2007 Sokak üzerinde yağıştan dolayı yaklaşık 2 dakika boyunca dirft atan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin önünde bulunan beton panellere çarptı. Maddi hasarın oluştuğu aracın drift attığı anlar ve kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin drift atarken betopanlara çarpması ve kısa bir duraklamanın ardından uzaklaşması yer aldı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Toplamda 20 beton panele zarar veren otomobil sahibini bekleyen iş yeri sahibi, araç sürücüsünün gelmemesi üzerine trafik ekiplerini çağırarak güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri görüntülerden Tofaş marka otomobilin plakasını belirleyerek 32 bin TL para cezası uyguladı. Betopanları zarar gören iş yeri sahibi ise zararının yaklaşık 30 bin TL olduğunu, karakola giderek şikayette bulunduğunu belirtti.