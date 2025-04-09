Antalya’da ‘diplomasi’ alarmı: Listeler alındı ‘GBT’ler yapıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 11-13 Nisan’da Antalya Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Diplomasi Forumu, kentteki güvenlik önlemlerini en üst noktaya çıkardı. Havalimanı başta olmak üzere, liderler ve bakanların kullanacağı karayolu güzergâhlarında tedbirler alınırken devlet, hükümet başkanı ve bakanların konaklayacağı turizm tesislerinde de adeta kırmızı alarm verildi.

HANGİ LİDER NEREDE KALACAK

Turizm tesislerinde alınan güvenlik önlemleriyle ilgili Hürriyet’e konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Cornelia Diamond Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Bu yıl Diplomasi Forumu’nun 4’üncüsünü düzenleyeceğiz. Tesislerde devam eden hazırlıklar son aşamaya geldi. Hangi liderin, nerede konaklayacağı tesis yönetimleriyle paylaşıldı. Bu paylaşımlara göre de farklı noktalarda farklı hazırlıklar yapıldı” dedi. Güvenlik önlemlerinin Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğünü kaydeden Alkaya, şu bilgileri verdi: “Tesislerimizde zaten belli bir güvenlik sistemi var. Ancak bu sistemler Cumhurbaşkanlığı ekipleri ile yaptığımız toplantılarda yeniden gözden geçirildi. Forum boyunca tesislerde görev alacak tüm personelin listeleri ilgili birimlerle paylaşıldı. Bu listedeki her personel için Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

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SAKINCALI PERSONEL İZNE...

Tarama sonrası bazı personeller güvenlik ekibi tarafından sakıncalı listesine alındı. Münferit de olsa bazı personelin forumda görev yapması çeşitli gerekçelerle sakıncalı bulundu. Biz de o personelleri o tarihler içinde izinli saydık. Amacımız forumu daha önceki yıllarda olduğu gibi başarıyla tamamlamak. Bunun için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.”

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DÜNYA İZLEYECEK

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve teması “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” olarak belirlenen forum; diplomasiyi, barış ve işbirliğinin itici gücü haline getirecek ortak stratejiler üzerinde çalışılması için dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getirecek. Geçen yılki foruma 147 ülkeden 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO dahil 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi katılmıştı.