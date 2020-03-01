Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 17:06,
Antalya'da dev dalgalar
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gündür yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim olurken, denizde oluşan dev dalgalar kayaları dövdü.
Alanya'da 2 gün boyunca yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim oldu. Denizde oluşan dev dalgalar, Cilvarda Burnu ve Ulaş bölgesinde kayalıklara çarptı. Bazı kişiler dev dalgaların kayaları dövmesini izlerken bazıları da oltasını alıp balık tutmayı denedi.
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