Antalya'da dev dalgalar

Alanya'da 2 gün boyunca yağan yağmur sonrası bugün parçalı bulutlu hava hakim oldu. Denizde oluşan dev dalgalar, Cilvarda Burnu ve Ulaş bölgesinde kayalıklara çarptı. Bazı kişiler dev dalgaların kayaları dövmesini izlerken bazıları da oltasını alıp balık tutmayı denedi.