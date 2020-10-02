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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Antalya’da derneğe kumar baskını

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Antalya’da derneğe kumar baskını
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ANTALYA’nın Alanya ilçesinde bir derneğe düzenlenen ’kumar’ baskınında, masada bulunan 57 bin 100 TL’ye el konuldu. Kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye ise toplam 25 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadıpaşa Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine dün saat 22.30 sıralarında baskın düzenledi. 5 kişinin kumar oynadığını tespit eden ekipler, masada bulunan 57 bin 100 TL’ye el koydu. Kumar oynayan 5 kişiyle kumar oynatan kişi hakkında, kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından toplam 25 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynayan kişilerden Ş.D.’nin bir başka suçtan arandığı tespit edilince işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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