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Antalya'da denize giren Norveçli turist boğularak hayatını kaybetti

#ANTALYA#Alanya#Boğulma
Antalyada denize giren Norveçli turist boğularak hayatını kaybetti

Antalya’ya tatile gelen 28 yaşındaki Norveç uyruklu turist denizde boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süre önce Norveç’ten Türkiye’ye tatile gelen Tuva Willassen (28), Oba sahilinde denize girdi. Epilepsi rahatsızlığı olduğu öğrenilen Willassen’in sahile vuran cansız bedeni bir süre sonra bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teşhis için olay yerine çağrılan Willassen’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Willassen’in cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından belediye morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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