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Antalya'da denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor

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#Antalya#Falez#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:30

Antalya'da falezlerden denize düşen otomobili bulmak için mıknatısla arama çalışması başlatıldı. Araçta olduğu değerlendirilen Engin Ş.'nin (27) yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, falezlere gelen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı.

YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Denize düşen ve plakasının 34 CHK 531 olduğu belirlenen araçtaki kişinin Engin Ş. olabileceği ihtimali üzerine olay yerine gelen yakınları, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti. AFAD ekipleri, denize düşen otomobili görüntülemek için falezlerden dron kaldırdı.

Antalyada denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor

Saatler süren aramalardan sonuç alınamayınca Engin Ş.'nin yakınları arasında fenalık geçirenler oldu.

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GECE YARISI BİTTİ, YENİDEN BAŞLADI

Gece yarısı sonlandırılan arama çalışmalarına, sabah erken saatlerde devam edildi. Çalışmalara AFAD, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri katılıyor. Ekipler, su görüşü yetersiz olduğu için aracın yerini tespit etmek için mıknatısla arama çalışması başlattı. Engin Ş.'nin yakınları, çalışmaları endişeli gözlerle takip ediyor.

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#Antalya#Falez#Polis

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