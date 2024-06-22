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Antalya’da denizde yine ceset bulundu

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#Antalya#Deniz#Ceset
Antalya’da denizde yine ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde dün öğle saatlerinde denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın iç kısmındaki kayalıklarda insan vücuduna benzer cisim fark etti.

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Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen kişi, kötü koku sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cesedi sedyeyle bota alıp Yat Limanı’na getirdi. Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan ceset, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan geçen ocak ayında da Antalya sahillerinde parçalanmış cesetler bulunmuştu. Antalya Valiliği’nden  “Cesetlerin batan kaçak göçmen gemisinden sürüklendiği değerlendiriliyor” açıklaması yapılmıştı. m Adem AKALAN / DHA

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#Antalya#Deniz#Ceset

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