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Antalya'da denizde kaybolan ve 3 gündür aranan turistin son görüntüsü

#Antalya#Kemer#Turist

Antalya'nın Kemer ilçesi, Çıralı mevkisinde suya düşen çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılıp kaybolan kadın turisti kara, deniz ve havadan arama çalışması 3'üncü gününde devam etti. Kadının suda kaybolmadan önceki, bir iş yerinin önünden yürüyerek geçtiği sıradaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tatil için Kemer'e gelen ve adı öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen turistin çantalarından biri suya düştü. Çantasını almak isteyen kadın, akıntıyla açığa sürüklendi. Çevredekilerden yardım isteyen kadını görenler, dalgalar nedeniyle müdahale edemedi. Kadın gözden kaybolurken, çantası kısa süre sonra karaya vurdu.

Antalyada denizde kaybolan ve 3 gündür aranan turistin son görüntüsü

Kadının bulunmasına yönelik çalışmalar 3'üncü gününde devam etti. Bölgede Sahil Güvenlik arama kurtarma ve kontrol botları, 6 kişilik dalış timi, 2 dron ekibi, kara timi, insansız su altı gözlem aracı (ROV) ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmasında kadının izine rastlanmadı.

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Antalyada denizde kaybolan ve 3 gündür aranan turistin son görüntüsü

Kadının suda kaybolmadan önceki son görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde turisti kadının sırtına ve önüne astığı çantalarla iş yerinin önünden yürüyerek geçmesi yer alıyor.

 

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#Antalya#Kemer#Turist

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