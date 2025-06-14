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Antalya'da denizde bulundu! Görenler hayrete düştü

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#Antalya#Alanya#Ölü İnek
Antalyada denizde bulundu Görenler hayrete düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 16:27

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde denizde ölü bir inek bulundu. Hayrete düşen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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Olay, öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tekne ile denizde gezinti yaptığı sırada, sahilden çok uzak olmayan bir noktada hareketsiz şekilde duran büyükbaş hayvanı fark etti.

Antalyada denizde bulundu Görenler hayrete düştü

GÖREN HAYRETE DÜŞTÜ

Gördüğü manzara karşısında kısa süreli hayrete düşen vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Denizde sürüklenen ineğin kıyıya çıkarılması için belediyeye ait kepçe kullanıldı. Ekiplerin çalışması sonucu ölü hayvan denizden çıkarılarak götürüldü.

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#Antalya#Alanya#Ölü İnek

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