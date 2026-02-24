×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da denizde bilinci kapalı bulunmuştu, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Konyaaltı#Fırtına
Antalyada denizde bilinci kapalı bulunmuştu, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 14:15

Antalya'da geçen hafta fırtınalı havada denize girip kaybolan ve suda bilinci kapalı halde bulunan Onur Öğüt (32), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, 17 Şubat gecesi, Konyaaltı Sahil kısmında meydana geldi. İddiaya göre, fırtınanın etkili olduğu gece saatlerinde, yükselen dalgalara aldırış etmeyen Onur Öğüt denize girdi. Öğüt'ün denize girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan aramalara ek olarak deniz polisi ekipleri de denizde arama yaptı. Bu sırada Öğüt, deniz polisi tarafından karaya yakın bir yerde bilinci kapalı halde bulundu.

Karaya çıkarılan Öğüt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Onur Öğüt, dün gece hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Öğüt'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Öğüt'ün, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Konyaaltı#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!