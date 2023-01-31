Antalya'da deniz sıcaklığı 18 derece! Güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti

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Turizm kenti Antalya'da bugün hava sıcaklığı 11 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak kayda geçti. Güneşli havayı fırsat bilen yerli halk ve turistler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları ise balık tuttu. Sahil kenarına giderek piknik yapanların yanı sıra, az sayıda kişi de denize girdi.

İngiltere'den eşiyle tatile gelen Leo Smith (43), Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti. İnsanların, hayvanların, denizin, havanın ve her şeyin çok güzel olduğunu belirten Smith, burada askılı tişörtle dolaştığını, ülkesinde bu zamanlarda asla bu şekilde giyinemediğini söyledi. (DHA)