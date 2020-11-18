Antalya'da, deniz keyfi kasım ayında da sürüyor

Alanya'da hava ve deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı yüzde 51 olarak ölçülürken, kasım ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen ilçenin dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları turistlerle doldu. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı birçok turist, ülke genelinde havaların soğumasına rağmen Alanya'da denize girmenin ayrıcalığını yaşadı. Çocuklarıyla gelen aileler, onlarla oynayarak vakit geçirirken, gençler de bol bol fotoğraf çekti.



'BU AYDA DENİZE GİRMEK ÇOK GÜZEL'



İngiltere'den gelerek İstanbul'a yerleşen 50 yaşındaki Felix Under Hamilton, İstanbul'un soğuk olmasından dolayı Alanya'ya tatile geldiğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle dünyanın her yerinde durumun kötü olduğunu belirten Hamilton, "Bu ayda hava çok güzel, yüzmek çok güzel. Su halen sıcak. Hafta sonları 20.00'den sonra dışarı çıkılmaması evet kötü bir şey ama dünyada bu durum hiç iyi gitmiyor. Burada herkes maske kullanıyor" dedi.