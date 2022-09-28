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Antalya'da dehşete düşüren olay! Darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

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#ANTALYA#Muratpaşa#Darp
Antalyada dehşete düşüren olay Darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 12:01

Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darbedilip yere yığılan Çağrı Aktaş (30), ticari taksinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araçtan inen kimliği belirsiz kişiler genci feci şekilde darbedip yolun ortasında bırakıyor. 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan gence çarpıyor.

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Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darbeden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalyada dehşete düşüren olay Darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

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"SEN HİÇ MERAK ETME"

Olayı gören Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi.

Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.

Antalyada dehşete düşüren olay Darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

Gülseren G., üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

DEHŞET KAMERADA

Öte yandan gencin darbedilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darbediyor.

Antalyada dehşete düşüren olay Darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

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Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor.

Antalyada dehşete düşüren olay Darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

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#ANTALYA#Muratpaşa#Darp

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