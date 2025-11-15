Antalya’da dehşet... Yanına kimseyi yaklaştırmadı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Antalya’nın Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi’nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül’ü defalarca bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül’ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

2 AYDIR EVE GELMİYORDU

Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.’yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Gökay S.’nin annesi Meral S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi. Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Gökay S.’nin elindeki bıçağı Yusuf Aygül’e defalarca sapladığı ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül’ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.’nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü. ◊ Adem AKALAN - İrem BAŞDAŞ / DHA