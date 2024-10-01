×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da dehşet! Tartıştığı eşi Gülfer Öter'i katletti

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Manavgat#Cinayet
Antalyada dehşet Tartıştığı eşi Gülfer Öteri katletti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 09:37

Antalya'da elli beş yaşındaki Süleyman Öter tartıştığı eşi Gülfer Öter'i (50) av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Öter ve eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin bahçesinde Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Öter ve Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Öter çiftinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Manavgat#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!