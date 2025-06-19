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Antalya'da dehşet! Kırık cam şişeyle boynunu keserek öldürdü

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#ANTALYA#Alanya#Cinayet
Antalyada dehşet Kırık cam şişeyle boynunu keserek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Barlar Sokağı'nda tartıştığı Mustafa Arslan'ı cam şişe parçasıyla boynunu keserek öldüren saldırgan M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, önceki gece saatlerinde Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Azerbaycan vatandaşı M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.M., yerden aldığı kırık cam şişe parçasıyla Arslan'ı boynundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Arslan, hayatını kaybetti.

M.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#ANTALYA#Alanya#Cinayet

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