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Antalya'da dehşet! İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

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#Cinayet#Antalya#Zehra Çatal
Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 16:31

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz Fahrioğlu (45), iddiaya göre alacak tartımasında inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek, öldürdü.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

Haber alıp, gelen Çatal'ın yakınları gözyaşı döktü.

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

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Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

Antalyada dehşet İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, iş yerinde öldürüldü

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#Cinayet#Antalya#Zehra Çatal