MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da dehşet anları! Yol ortasında 2 kadını tokatlayıp kaçırmak istedi...
GeriGündem Antalya'da dehşet anları! Yol ortasında 2 kadını tokatlayıp kaçırmak istedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/DHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Antalya'da dehşet anları! Yol ortasında 2 kadını tokatlayıp kaçırmak istedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da dehşet anları! Yol ortasında 2 kadını tokatlayıp kaçırmak istedi...
Abone Olgoogle-news

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, 'Burada kimse yok mu? Komşular' diye bağırarak, yardım istedi.

Türkiye genelinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, dün saat 20.00'den bugün saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde dün akşam çekildiği belirtilen görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 2 kadınla sokak ortasında tartıştığı anlar yer aldı. Yanlarındaki 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kimliği belirsiz kişi, sokak kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, yol ortasında 2 kadına tokat attı. Konuşmalarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlardan birinin "Ne yapıyorsun?" dediği duyuldu. Kendilerini araca bindirmeye çalışan kişiden kurtulamayan kadınların "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istemeye çalıştığı anlar, görüntülere yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle