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Antalya'da dehşet anları... Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

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#Antalya#Cinayet#İntihar
Antalyada dehşet anları... Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 20:39

Antalya’da sokakta tartıştığı kız arkadaşını vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına ateş eden genç, hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batuhan Cambak (23) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Merve Girişmek (25) sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Batuhan Cambak, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp kız arkadaşını kafasından vurdu. Hızla olay yerinden koşarak kaçan genç, yaklaşık 300 metre ileride 6864. Sokak'ta silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Batuhan Cambak özel bir hastaneye kaldırılırken, Merve Girişmek ise Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, gencin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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#Antalya#Cinayet#İntihar

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