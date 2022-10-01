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Antalya'da dehşet anları... Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle kovaladı

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#ANTALYA#Kadına Şiddet#Pompalı Tüfek
Antalyada dehşet anları... Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle kovaladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 10:29

Antalya’da 2 çocuk annesi kadın, 6 yıldır boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından yaşadığı evin önünde pompalı tüfekle kovalandı. Şikayeti üzerine yakalanan eşinin ev hapsi ile serbest bırakılmasına tepki gösteren kadın, “Tutuklanıp cezaevine gönderilmesini istiyorum. Adaletin yerine gelmesi için ölmem mi gerekiyor” dedi.

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Olay, Doğuyaka Mahallesi 1216 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşi ile 9 yıl önce evlenen ve 6 yıldır boşanma aşamasına olan güzellik uzmanı Gamze A. (35), yaşadığı eve eşyalarını almaya geldi. Arkadaşı ile eşyalarını taşıyan iki çocuk annesi kadın, bir anda eşi E.K.’nin otomobil ile yanında bulunan silahla hızla geldiğini gördü. İki kadın dairenin içerisine kaçarak kapıyı içeriden kilitledi.

Antalyada dehşet anları... Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle kovaladı

Elinde pompalı silah ile kadınların arkasından koşan E.K. içeri giremedi. Ardından E.K.'nın elinde bulunan silahla eşinin annesini araç içerisinde darbettiği iddia edildi.

E.K. daha sonra otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalyada dehşet anları... Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle kovaladı

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"BEN İŞ YERİME GİDEMİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan Gamze A., “Eşimle 9 yıl önce evlendim. 6 yıldır ayrılmaya çalışıyorum. Zaten sürekli cezaevine giren bir kişiydi. Yargıtay’da bekleyen cezaları var. Sürekli benim ailem tehdit altında bulunuyordu. En son bu olay yaşandı. Ondan bir hafta önce de uzaklaştırma kararı aldırdım. Sonrasında ailemin evini silahla basarak babamın aracını parçaladı. Yaşanan son olaydan sonra tekrar şikayette bulunduk." dedi.

Antalyada dehşet anları... Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle kovaladı

Gamze A. "Polis tarafından yakalanarak mahkemeden ev hapsi alıp serbest bırakıldı. Ev adresi olarak benim iş yerimi gösterdi. Ben ne iş yerime gidebiliyorum, ne de can güvenliğim var. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Benim çocuklarım 10 gündür okula gitmiyor. Annem işine gidemiyor, babam iş yerini açamıyor. Tutuklanıp cezaevine gönderilmesini istiyorum. Kendisi madde kullanıyor. Adaletin yerine gelmesi için ölmem mi gerekiyor” diyerek şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Antalyada dehşet anları... Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle kovaladı



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#ANTALYA#Kadına Şiddet#Pompalı Tüfek

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