Antalya'da davul- zurnal eşliğinde 'mesafesiz' gelin alma
ANTALYA'da dünyaevine girecek olan bir damat, 'çok yüksek riskli iller' arasında olan kentte, davul-zurna eşliğinde müstakbel eşi için 'gelin alma' merasimi yaptı. Davetliler, gelin alınırken sosyal mesafeyi unuttu ve karşılıklı göbek attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı bulaş oranları ve ölüm sayılarındaki artış, İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamaları düğünleri, geleneksel gelin alma merasimlerini durdurmaya yetmiyor. 'Çok yüksek riskli iller' arasında olan Antalya'da yine bir gelin alma merasimi, kısıtlamalara uyulmadan düzenlendi. Konyaaltı ilçesinin Gürsu Mahallesi'nde dünyaevine girecek olan bir çift için 'gelin alma' merasimi davul- zurna eşliğinde yapıldı. Davetlilerin çoğunun maske takmasına rağmen sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Davul- zurna eşliğinde davetliler ve gelin-damat göbek attı. O anları, çevre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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