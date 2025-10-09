×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da çöp kamyonunda vahşet! Arkadaşını boğazından bıçakladı... Kaçan şüpheli aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Manavgat#Cinayet
Antalyada çöp kamyonunda vahşet Arkadaşını boğazından bıçakladı... Kaçan şüpheli aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 14:34

Antalya'da temizlik işleri çalışanı Gökhan M., çöp kamyonunu kullanan arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkaynak'ın kullandığı Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar. Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirten Nurullah Güzel araçtan inip çöp almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu, Özkaynak'ın kamyonun koltuğunda yattığını, Gökhan M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü.

Antalyada çöp kamyonunda vahşet Arkadaşını boğazından bıçakladı... Kaçan şüpheli aranıyor

Hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak

Haberin Devamı

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalyada çöp kamyonunda vahşet Arkadaşını boğazından bıçakladı... Kaçan şüpheli aranıyor

Katil zanlısı Gökhan M. 

CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE BİRLİKTE VİDEO ÇEKMİŞLER

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

Antalyada çöp kamyonunda vahşet Arkadaşını boğazından bıçakladı... Kaçan şüpheli aranıyor

En öndeki firari cinayet zanlısı Gökhan M., Ortadaki olaya şahit olan Nurullah Güzel, en arkadaki hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak

Gözden KaçmasınYaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü Mahkemede akılalmaz sözlerYaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz sözlerHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGaziantepte dehşet Motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldüGaziantep'te dehşet! Motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Manavgat#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!