Antalya'da çöp ev vakası: 4 kamyon çöp çıktı

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Kestel Mahallesi Tahsırlar Sokak'ta bir ailenin yaşadığı evden yayılan pis kokudan rahatsız olanların şikayeti ve mahalle muhtarı Hüsnü Uyar'ın girişimiyle Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlığa başvurdu. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından belediye ekipleri dün çalışma başlattı.

Güvenlik görevlileri eşliğinde yapılan çalışmada ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan ve devamlı olarak çöp biriktirildiği kaydedilen evi temizledi. 3 kamyon çöp ve 1 kamyon geri dönüşüm malzemesi çıkarılan evde dezenfekte çalışması yapıldı.