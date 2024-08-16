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Antalya'da çöp ev vakası: 4 kamyon çöp çıktı

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#ANTALYA#Alanya#Çöp Ev
Antalyada çöp ev vakası: 4 kamyon çöp çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 09:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine inceleme yapan ekipler evde 4 kamyon atık temizledi. 3 kamyon çöp ve 1 kamyon geri dönüşüm malzemesi çıkarılan evde dezenfekte çalışması yapıldı.

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Kestel Mahallesi Tahsırlar Sokak'ta bir ailenin yaşadığı evden yayılan pis kokudan rahatsız olanların şikayeti ve mahalle muhtarı Hüsnü Uyar'ın girişimiyle Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlığa başvurdu. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından belediye ekipleri dün çalışma başlattı.

Güvenlik görevlileri eşliğinde yapılan çalışmada ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan ve devamlı olarak çöp biriktirildiği kaydedilen evi temizledi. 3 kamyon çöp ve 1 kamyon geri dönüşüm malzemesi çıkarılan evde dezenfekte çalışması yapıldı.

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#ANTALYA#Alanya#Çöp Ev

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