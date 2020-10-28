Antalya'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi; saklama yöntemi pes dedirtti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, rutin yol kontrollerinde durdurdukları bir otobüste arama yaptı.
Aramada yolculardan M.Y'ye ait poşetteki lahmacunun arasına gizlenmiş 800 gram esrar maddesi bulundu.
M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin narkotik köpeklerinin kokusunu almasına engel olmak için uyuşturucuyu lahmacun arasına koyduğu belirtildi.
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