Antalya'da çok acı olay! 6 aylık bebek can verdi...

Olay, saat 07.00 sıralarında Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Serada işçi olarak çalışan Suriyeli anne ve baba, adı öğrenilemeyen 6 aylık kız çocuğunu evde bırakıp, sabah erkenden çalışmaya gitti. Ailenin evde bulunmadığı sırada konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler bağırarak yardım isterken, sesleri duyan Suriyeli aile de yangını fark edip, koşarak eve geldi.

BABASI YANAN KONTEYNERDEN ÇIKARDI

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılırken, baba ise 6 aylık kızını dışarı çıkarmak için yanan eve girdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, babanın alevlerin arasından çıkardığı bebeğe ise sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kız bebeğin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.



CENAZESİ MORGA KONULDU

Antalya'nın Serik ilçesinde, anne ve babasının seraya çalışmak için gittiği sırada konteyner evde çıkan yangında ölen 6 aylık Suriyeli bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenaze bir görevli tarafından nakil aracından indirilerek, morga alındı. Cenazenin getirilmesi sırasında bebeğin yakınlarından kimsenin bulunmadığı görüldü.