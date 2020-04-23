Antalya'da çocuklar 23 Nisan'da Örümcek Adam'la sevindi

Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giyen Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokak ve caddelerde dans figürleri sergileyerek çocukları eğlendirdi.

Evlere giderek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Soylu'yu "Örümcek Adam" kostümüyle gören çocuklar ve aileleri şaşkınlık yaşadı.

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılının kutlandığını, kendisinin de bu nedenle çocukları sevindirmek istediğini söyledi.

Bu özel gün nedeniyle bazı mahallerde dans ederek çocukları eğlendirdiğini anlatan Soylu, "Bugün çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak istedim. Bayramın coşkulu ve pozitif geçmesi için elimi taşın altına koydum. Mahalle mahalle gezerek onları eğlendirmeye çalıştım. Umarım bunu başarmışımdır." dedi.

Soylu'yu ilgiyle izleyen çocuklar da kendisine teşekkür etti.