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Antalya’da cinsel saldırı ve gasp iddiasına tutuklama

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#Antalya Cinsel Saldırı#Barlar Sokağı Olayı#112 Acil Çağrı
Antalya’da cinsel saldırı ve gasp iddiasına tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 13:01

Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu A.B. (35) adlı kadına cinsel saldırıda bulunup telefonunu gasbettiği iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed A. (24) tutuklandı.

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İddiaya göre, önceki gece Barlar Sokağı'nda tanışan A.B. ile Muhammed A., birlikte Sahire Tüzün Caddesi'ndeki otele gitti. Bir süre sonra Muhammed A. otelden ayrıldı. A.B. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Muhammed A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve cep telefonunu gasbettiği ihbarında bulundu.

TUTUKLANDI

Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammed A.'yı sahil yolunda yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde tercümanla ifadesi alınan Muhammed A., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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#Antalya Cinsel Saldırı#Barlar Sokağı Olayı#112 Acil Çağrı

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