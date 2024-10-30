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Antalya'da cinayet duruşması öncesi tekmeli, yumruklu kavga

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#Antalya#Cinayet#Polis
Antalyada cinayet duruşması öncesi tekmeli, yumruklu kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 15:35

Antalya'da cinayetle sonuçlanan davanın ilk duruşması öncesinde, taraflar adliye koridorunda birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerle birbirine saldıran taraflar, gözaltına alındı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya Adliyesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında başlayan husumet nedeniyle işlenen cinayetin Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma öncesinde, taraflar arasında arbede çıktı. Duruşmaya katılmak için gelen, aynı zamanda akraba olan taraflar arasında, adliye koridorunda tartışma yaşandı. Tartışmaya, aile büyüklerinin de karışmasının ardından taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya müdahale eden güvenlik güçleri tarafları ayırmaya çalışırken, bu kez kadınlar birbirine girdi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle ayrılan taraflar, duruşma öncesi gözaltına alındı. Polis ve güvenlik ekipleri, olası olumsuzluklara karşı duruşma sonuna kadar adliye koridorunda bekledi. Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Antalyada cinayet duruşması öncesi tekmeli, yumruklu kavga

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#Antalya#Cinayet#Polis

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