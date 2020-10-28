Antalya'da çelenk töreninde tartışma yaşandı

Antalya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, valiliğin resmi programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Valilik resmi programına göre Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından gerçekleştirildi.



Çelenk törenine CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Başsavcı Halil İnal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Nusret Bayar, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, askeri erkan ve çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.



Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıllara göre birçok etkinliğin iptal edildiği ve kısıtlamalar getirilen kutlama töreninde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



YÖNETMELİK TARTIŞMASI



Resmi törenin sona ermesinin ardından CHP'li milletvekilleri, alandan ayrılmaya hazırlanan Vali Yazıcı ile diğer çelenklerin konulması için konuşmaya başladı. Bu sırada CHP'li Çetin Osman Budak ile Vali Yazıcı arasında, yönetmelik ve hitap şekliyle ilgili kısa bir tartışma yaşandı.



ALTERNATİF TÖREN



Resmi törenin ardından, siyasi parti, sendika, meslek odası ve derneklerden oluşan sivil toplum örgütlerine ait 30'un üzerinde çelengin konulması gerçekleştirildi. Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu sözcüsü Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş, saat farkı gözetmeksizin Antalyalıları Atatürk anıtına çiçek bırakmaya davet etti. Daş, Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ve Konyaaaltı belediyelerinin iki gün boyunca düzenlenecek etkinliklerine katılım ve destek çağrısında da bulundu. CHP İl Başkanı Nusret Bayar da tüm Antalyalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Çelenk konulmasının ardından Atatürk anıtına çiçekler bırakıldı.