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Antalya'da Çavuşoğlu'nun bayraklı afişleri kaldırıldı

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#Antalya#AK PARTİ#Mevlüt Çavuşoğlu
Antalyada Çavuşoğlunun bayraklı afişleri kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 11:18

ANTALYA'da Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu'nun, Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilboardlardaki afişlerinin, 'Türk bayrağı' yer aldığı gerekçesiyle kaldırılması kararı sonrasında, afişler kaldırıldı.

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Dışişleri Bakanı ve AK Parti'nin Antalya 1'inci sıra milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentin farklı yerlerindeki bilboardlara, üzerinde kendi fotoğrafı ve Türk bayrağı taşıyan bir kız çocuğunun fotoğrafının yer aldığı, 'Birlikte Nice Bayramlara' yazılı afişlerle reklam verdi. CHP, Türk bayrağı kullanıldığı gerekçesiyle Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu'na afişlerin kaldırılması için başvuruda bulundu.

Muratpaşa 1'inci İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını kabul ederek afişlerin kaldırılmasına, kararın gereğinin yapılması için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verdi. 30 Nisan tarihli kararda şu ifadeler yer aldı:

“298 sayılı kanunun 58'nci maddesine; 'Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması yasaktır' şeklinde yasal düzenleme yapılmıştır. Belirtilen afişlerin Güllük Caddesi'nde bilboarlarda bulunduğu tespit edilerek, bahse konu afişlerin kaldırılması kanun gereği olduğu anlaşılmakla, itirazcının itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

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İlçe seçim kurulunun kararı sonrasında Çavuşoğlu'nun bayraklı afişleri kaldırdıldı. Bahse konu bilboardda, Çavuşoğlu'nun afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişinin yer aldığı görüldü. (DHA)

Antalyada Çavuşoğlunun bayraklı afişleri kaldırıldı

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#Antalya#AK PARTİ#Mevlüt Çavuşoğlu

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