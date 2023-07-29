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Antalya'da çatıda ceset bulundu! 10 gün önce öldüğü belirlendi

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#ANTALYA#Muratpaşa#Ceset
Antalyada çatıda ceset bulundu 10 gün önce öldüğü belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 13:06

Antalya'da 5 katlı apartmanın çatısında, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen 35- 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan bir vatandaş, bugün saat 07.00 sıralarında çıktığı çatıda yarı çıplak hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde üzerinde kimlik çıkmayan ve 35- 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin öldüğünü belirledi.

Üzerinde sadece şort bulunan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğü öğrenilirken ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

 

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#ANTALYA#Muratpaşa#Ceset

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