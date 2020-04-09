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Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Antalya'da caretta caretta ölüsü, sahile vurdu

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Antalya'da caretta caretta ölüsü, sahile vurdu
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahilinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü bulundu.

Gazipaşa'da, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü Kahyalar Sahili'ne vurdu. 3 gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağa, çevreye kötü kokular yaymaya başladı. Vatandaşlar, kaplumbağa ölüsünün kaldırılmasın için belediyeye haber verdi.

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