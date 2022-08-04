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Antalya’da can pazarı

#Antalya #Kaza#Manavgat
Antalya’da can pazarı

Antalya’da dün saat 08.30 sıralarında, Serik’ten Manavgat yönüne giden Muharrem Aydın (56) idaresindeki 07 YAV 44 plakalı kamyon ile aynı istikametteki İsmail Erdem’in kullandığı 07 EYS 07 plakalı tur otobüsü çarpıştı.

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Savrulan karpuz yüklü kamyon yolun sağındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanırken, tur otobüsü ise 300 metre ileride durabildi. Kazada, araçta sıkışan kamyonun şoförü Muharrem Aydın yaşamını yitirdi. Aydın’ın yanındaki oğlu Ramazan Aydın ile tur otobüsündeki yabancı uyruklu 5 kişi ve sürücü Erdem yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Ramazan Aydın ile otobüsteki 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya’da can pazarı

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İKİ VİNÇLE ÇIKARILABİLDİ

Muharrem Aydın’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılamayınca kaza yerine 2 vinç sevk edildi. Kazayı duyup gelen Aydın’ın yakınları gözyaşı döktü. Aydın’ın yakınları, polis ve jandarma ekiplerine, “Trafiği kapatın, vinç bir an önce gelsin kurtarsın amcamızı, dayımızı” diyerek, yardım istedi. Gelen vinçlerin kamyonu kaldırmasıyla çıkarılan Muharrem Aydın’ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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#Antalya#Kaza#Manavgat

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