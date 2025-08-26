Antalya'da çalındığı öne sürülen papağan bulundu

Haberin Devamı

Sahibi Metin Suna, 23 Ağustos Cumartesi gününün akşamı Altınkum Mahallesi'nde gittiği restoranın kapısına bıraktığı papağanını kısa süre sonra yerinde göremeyince polise başvurdu.

Üç gün boyunca haber alamadığı papağanıyla ilgili sevindirici haberi polis ekiplerinden alan Suna, Cabbar'ın yeniden aynı noktaya bırakıldığını öğrendi. Suna, polislerin papağanı getiren kişiyi kendisine göstermediğini belirtti.

Cabbar'a yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Suna, "Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah'a şükür polisimiz elinden geleni yaptı." dedi.

Papağanının halen biraz tedirgin olduğunu ifade eden Suna, şu an yanında olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.