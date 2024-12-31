Antalya'da çalılık alanda cansız bedeni bulundu! 10 gün önce öldüğü belirlendi

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Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı Vatan Kavşağı araç üst geçit altında bulunan çalılık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören belediye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden kişinin üzerinden Kazım Taşdemir adına kimlik çıktı.

Ekiplerin incelemesinde Taşdemir'in yaklaşık 10 gün önce bulunduğu yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Taşdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.