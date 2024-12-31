×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da çalılık alanda cansız bedeni bulundu! 10 gün önce öldüğü belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kepez#Ölü Bulundu
Antalyada çalılık alanda cansız bedeni bulundu 10 gün önce öldüğü belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 16:46

Antalya'nın Kepez ilçesinde araç üst geçit altındaki çalılar arasında, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen Kazım Taşdemir'in cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı Vatan Kavşağı araç üst geçit altında bulunan çalılık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören belediye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden kişinin üzerinden Kazım Taşdemir adına kimlik çıktı.

Ekiplerin incelemesinde Taşdemir'in yaklaşık 10 gün önce bulunduğu yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Taşdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kepez#Ölü Bulundu

BAKMADAN GEÇME!