Antalya'da çalılık alanda başlayan yangın söndürüldü

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Yangın, saat 11.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi'ndeki çalılık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki seraya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm çalılık alan ile içerisinde mahsul bulunmayan 2 sera zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma inceleme başlattı.