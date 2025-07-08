×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da çalılık alanda başlayan yangın söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Yangın#Serik Yangın#Orman İşletme Müdürü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 15:58

Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle seraya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 dönüm çalılık alan ile içerisinde mahsul bulunmayan 2 sera zarar gördü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi'ndeki çalılık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki seraya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Antalyada çalılık alanda başlayan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm çalılık alan ile içerisinde mahsul bulunmayan 2 sera zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Yangın#Serik Yangın#Orman İşletme Müdürü

BAKMADAN GEÇME!