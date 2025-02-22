Antalya'da çakmak isteme tartışmasında bıçaklandı

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Merkez Mahallesi Çınaraltı Meydanı Okudan Pasajı önünde dün saat 17.30 sıralarında Ö.A. (27), caddede karşılaştığı Suriyeli A.K.'den çakmak istedi. İddiaya göre 'Yok' cevabını alan Ö.A., üzerindeki bıçakla A.K.'ye saldırdı. Tek bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan A.K.'yi görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

A.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis A.K.'yi bıçakla yaralayan Ö.A.'yı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

A.K. ve Ö.A.'nın ifadelerinde birbirilerini tanımadıkları, kavganın çakmak isteme nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.