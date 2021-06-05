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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 05.06.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Antalya'da çağrı merkezi işletmecisine sokak ortasında silahlı saldırı!

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Antalya'da çağrı merkezi işletmecisine sokak ortasında silahlı saldırı!

Antalya'da çağrı merkezi işleten G.G., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. G.G. ile aralarında para anlaşmazlığı olduğu belirtilen şüphelinin, elinde tabancayla kaçma anı ise kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 262 Sokak'ta meydana geldi. Çağrı merkezi işleten G.G., kaldırımda yürürken, aralarında para anlaşmazlığı olduğu öne sürülen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan, G.G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden kendisini koruyup, yaralanmayan ve şok yaşayan G.G., polis çağırdı. İhbarla gelen ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda bölgede çalışma başlattı.

Elinde tabancayla olay sonrası kaçma anı güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Antalyada çağrı merkezi işletmecisine sokak ortasında silahlı saldırı

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