×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da bulduğu mantar görenleri şaşırttı: Tam 8 kilo 200 gram...

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Akseki#Mantar
Antalyada bulduğu mantar görenleri şaşırttı: Tam 8 kilo 200 gram...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 09:35

Antalya'nın Akseki ilçesinde Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, arazide 8 kilo 200 gram ağırlığında mantar buldu.

Haberin Devamı

Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere, Göktepe yaylasında dağlık alanda mantar toplarken büyük boyda bir mantar gördüğünü söyledi.

Mantarı koparıp, Serik'e getirdiğini anlatan Işık, "Mantarın türü hakkında araştırma yaptım, 'diken' mantarı olduğunu öğrendim. İç Anadolu Bölgesi'nde, ilkbahar ve sonbaharda yağışların ardından kırsal alanlarda dikenlerin yanında yetişiyormuş. Yenilebilir bir tür. Büyüklüğü hepimizi şaşırttı. Tarttık 8 kilo 200 gram geldi. Mantarı bulduğum bölgedeki kişilere sordum, onlar da ilk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüklerini söylediler." diye konuştu. Işık, mantarı ailesiyle tüketeceğini belirtti.

Antalyada bulduğu mantar görenleri şaşırttı: Tam 8 kilo 200 gram...

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Akseki#Mantar

BAKMADAN GEÇME!