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Antalya'da boya yüklü TIR'ın devrildiği yoldan geçen araçlar mora boyandı

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#Antalya#TIR Kazası#Boyalı Araçlar
Antalyada boya yüklü TIRın devrildiği yoldan geçen araçlar mora boyandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 14:35

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde boya yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu yola saçılan boyalar, o sırada güzergahtan geçen diğer araçların lastik, jant, plaka ve kaporta aksamını mora boyadı. İlginç anların yaşandığı kazanın ardından araçlarını temizlemek için akaryakıt istasyonuna giden sürücülerin telaşı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli mevkisinde meydana geldi. Boya yüklü TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu boyalar çevreye saçıldı.

Antalyada boya yüklü TIRın devrildiği yoldan geçen araçlar mora boyandı

Güzergahtan geçen bazı araçların alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaporta aksamları mora boyandı.

Antalyada boya yüklü TIRın devrildiği yoldan geçen araçlar mora boyandı

Olayın ardından sürücüler araçlarını temizlemek için bir akaryakıt istasyonuna geldi. Mora boyanan araçlarını temizlemek için istasyona gelen çok sayıda sürücü, cep telefonu ile kaydedildi.

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#Antalya#TIR Kazası#Boyalı Araçlar

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