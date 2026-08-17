Antalya'da boya yüklü TIR'ın devrildiği yoldan geçen araçlar mora boyandı

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Olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli mevkisinde meydana geldi. Boya yüklü TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu boyalar çevreye saçıldı.

Güzergahtan geçen bazı araçların alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaporta aksamları mora boyandı.

Olayın ardından sürücüler araçlarını temizlemek için bir akaryakıt istasyonuna geldi. Mora boyanan araçlarını temizlemek için istasyona gelen çok sayıda sürücü, cep telefonu ile kaydedildi.

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