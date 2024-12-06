Antalya'da boşanmasının 6’ncı ayında simit dağıttı

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Antalya’da yaşayan Birkan Uğur Sarı (27), 2 yıllık birlikteliğin ardından sevdiği kadınla geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Evlendikten kısa bir süre sonra çift arasında anlaşmazlıklar baş göstermeye başlayınca yeni evli çift ayrılma kararı aldı. Evliliklerinin 6’ncı ayında mahkemeye başvuran çift, kısa sürede yollarını ayırdı. Birkan Uğur Sarı, önceki gün evliliğinin tamamlayamadığı birinci yılında, boşanmasının altıncı ayını kutlamak için Kapalıyol’da “Allah kurtardı. Evliliğimin birinci yılı, boşanmamın 6’ncı ayı” yazarak vatandaşlara simit dağıttı.

“MİZAHİ VE EĞLENCELİ OLSUN İSTEDİM”

Evlenirken uzun süreli bir evlilik düşündüğünü belirten Sarı, “Geçtiğimiz yıl Aralık ayında severek evlendiğim, 6 ay sonrasında yaşadığımız tartışmalardan dolayı boşandım. Ben uzun süreli bir evlilik düşünüyordum ama kısmet olmadı, nasip olmadı.

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Bunda da vardır bir hayır. Dün de hem evliliğimin birinci yıl dönümüydü, hem de boşanmamın 6’ncı ayıydı. Ben de Kapalıyol Muratpaşa Camii’nin orada simit dağıtmak istedim. Simidi dağıtırken de ‘Allah kurtardı, evliliğimin birinci yılı, boşanmamın 6'ncı ayı’ şeklinde bir simit dağıtımı gerçekleştirdim” dedi.

VİDEO SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Simit dağıtımı sırasında insanların çok güzel tepkileri olduğunu ve videonun sosyal medyada çok izlendiğini belirten Birkan Uğur Sarı, “Sosyal medya hesaplarında dolaşan bir video, Antalya’nın neredeyse tamamının izlediği bir video haline geldi. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın.

Boşanma işlemimiz Haziran ayında olmasına rağmen ben evliliğimin birinci yılında yapmak istedim. Tesadüfen tarihte düne yani evliliğimin birinci yılı, boşanmamın ise altıncı ayına denk geldi. Karşı taraftan henüz bir tepki almadım, alacağımı da düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.