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Haber Giriş: 07.10.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

Antalya’da bölgesel toz taşınımı

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Antalya’da yaşanan toz fırtınası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklendiğinin uyarısını yapmıştı. Güneşli bir havanı hakim olduğu Antalya’da öğleden sonra hava kapanarak, rüzgar zaman zaman hızını arttırdı. Kentin Döşemealtı ilçesi, Masa Dağı bölgesi ve Duraliler Mahallesi’nin açık alanlarında küçük ölçekli toz fırtınası yaşandı. Binaların üzerine gelen küçük ölçekteki toz bulutu vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre ilerleyen toz bulutu ortadan kayboldu.

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgede Perşembe gününden itibaren Balkanların üzerinden gelen yağışlı ve serin havanın etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıkların 6-10 derece düşmesinin beklendiği belirtildi.

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