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Antalya’da bir soruşturma daha

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Muhittin Böcek#Rüşvet
Antalya’da bir soruşturma daha
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 07:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan yeni soruşturmada belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek’in kuaförü Ö.S. hakkında gözaltı kararı verildi.

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Dört şüpheliye yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, firari şüpheli C.D.’nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen bu soruşturmanın diğer soruşturmalardan bağımsız olduğu kaydedildi.

BÖCEK'İN KUAFÖRÜ DE VAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların kuaförü Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü., B.Ü.'nün kız arkadaşı belediyede görevli mimar Z.B.Ş. ile gazeteci C.D.'de bulunduğuna yönelik ihbara ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Yapılan aramalarda incelenmek üzere dijital materyallere el koyulduğu da belirtildi.

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#ANTALYA#Muhittin Böcek#Rüşvet

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