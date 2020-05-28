Antalya'da bir mahallede karantina gerginliği

'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde, uygulamanın 14'üncü gününde gerginlik yaşandı.



Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını öne süren mahalleli, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi.



Aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin karantina bölgesinden çıkmasının engellenmesi için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uzun süre karantina şartlarına itiraz eden kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha sonra emniyet yetkililerinin gerekenin yapılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı.



ADI UYUŞTURUCUYLA ANILIYOR



Öte yandan gerginliğin çıktığı Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy'e, 15 Mayıs gecesi uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişi, bölgenin polis tarafından giriş- çıkışa kapatılmasıyla mahsur kalmıştı.



Bu kişilerin, demir bariyerlerle çevrili alandan dışarı çıkamadığı, mahallelerdeki evlerde konakladığı ihtimali üzerinde durulmuştu.



MADDE BAĞIMLISI, RÖGAR KAPAĞINDAN ÇIKARILMIŞTI



Mahalleye 19 Mayıs günü öğle saatlerinde girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki bölgeye ulaşabilmek için kanalizasyona girmiş, 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kalmıştı.



Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Aziz G., rögar kapağından merdivenle çıkarılmıştı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını vermişti.



Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki Yeşildere Mahallesi'nde bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti.