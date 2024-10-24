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Antalya'da bir kahve zinciri şubesine molotoflu saldırı! Maskeli saldırgan kaçtı

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#ANTALYA#Muratpaşa#Molotoflu Saldırı
Antalyada bir kahve zinciri şubesine molotoflu saldırı Maskeli saldırgan kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 10:39

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kahve zinciri şubesine dün saat 23.30 sıralarında molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi. Maskeli saldırgan kaçarken, iş yeri çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan Doğu Garajı Kültür Merkezi'ndeki kahve zinciri şubesinde meydana geldi.

Kahve zinciri şubesine giren maskeli saldırgan, çalışanların üzerine molotof kokteyli attı. Saldırgan uzaklaşırken, iş yeri çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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#ANTALYA#Muratpaşa#Molotoflu Saldırı

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