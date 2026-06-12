Antalya’da bir kadın evi ateşe verip kendisini içeri kilitledi: Kapı kırılarak çıkarıldı

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Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 Sokak’ta yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.A., yalnız yaşadığı evi ateşe verip, kendisini içeri kilitledi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

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Apartmanda oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bodrum kata inerek Ç.A.’ya kapıyı açmasını söyledi. Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen Ç.A., kapıyı açmadı.

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KAPI KIRILDI VE İÇERİ GİRİLDİ

Bunun üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, dairedeki açık olan ocağı kapattı, yanan halı ve perdeleri de söndürdü. Polis ekipleri ise direnen Ç.A.'yı kelepçeleyerek evden çıkardı.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Apartman önünde kendisini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Ç.A., yine zorluk çıkardı. Ç.A., polisin yardımıyla ambulansa kadar götürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ç.A., tedaviyi kabul etmedi.

İFADESİ ALINACAK

Sakinleşmesinin ardından Ç.A. polis tarafından ifadesi için merkeze götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması sürüyor.