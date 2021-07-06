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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Antalya'da bir hafta önce apartman bahçesinde perişan halde bulunmuştu! Yine ortaya çıktı

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Antalya'da bir hafta önce apartman bahçesinde perişan halde bulunmuştu! Yine ortaya çıktı

Antalya'da yakaşık bir hafta önce apartman bahçesinde perişan halde olan, vücudunda yara ve morluklar olan kadını görenler sağlık ekiplerine haber vermişti. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen kadın, hastaneye götürülmüştü. Adının 'Zehra' olduğu öğrenilen kadın bu kez tarihi bir konağın müştemilatında ortaya çıktı. Vücudunda yine morluklar ve yara olan kadın polise tekme attı, hakaret etti, güçlükle polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü.

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  • Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, yine ortaya çıktı
  • Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, yine ortaya çıktı
  • Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, yine ortaya çıktı
  • Apartman bahçesinde yatarken bulunan kadın, yine ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi, 590 Sokak’taki tarihi konakta görevli kişi, sabah müştemilatta bir kadının yattığını gördü. Önce kadına kahvaltı ikram eden görevli, tüm çabalarına rağmen iletişim kuramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan Zehra adlı kadını müştemilattan çıkarıp hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı. Direnen kadın, bir kadın polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Kadının yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi. Polise sürekli tekme atan ve hakaret eden kadın, ekip otosuna bindirilerek işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kadın, yaklaşık 1 hafta önce bir apartmanın bahçesinde yatarken bulunmuş, ambulansla hastaneye götürülmüştü.

Antalyada bir hafta önce apartman bahçesinde perişan halde bulunmuştu Yine ortaya çıktı

Antalyada garip olay Perişan halde bulundu, vücudunda yara ve morluklar vardı
Antalya'da garip olay! Perişan halde bulundu, vücudunda yara ve morluklar vardı

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