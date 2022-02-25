Antalya'da bir ailenin en acı anı! Gözyaşlarına boğuldular

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Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Beach Park asansör yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahıs için ekipler kayıp başvurusu olup olmadığını araştırdı.



Ekipler yerdeki şahsın eşkaline benzer bir kayıp başvuru olduğunu belirlerken, savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve bölgede araştırma yaptı. Cenaze aracı beklendiği esnada bölgeye kayıp başvurusunu yapan aile geldi. Ekipler bir süre aileyi cesedin olduğu yere yaklaştırmadı.

