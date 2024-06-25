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Bina sakinlerini isyan ettiren olay! Kameraya yakalandı... 'Bu şahısta sapıklık var'

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#Antalya#Serik#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 13:44

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır bir apartmana dadanan hırsız, gece saatlerinde gelip balkondaki asılı çamaşırları çalıyor. Apartman sakinleri ise esrarengiz hırsızın yakalanması için yetkililerden yardım istiyor. Daha önce birkaç kez hırsızı yakaladıklarını fakat kaçtığını belirten ev sahibi Altan A., "Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var" dedi.

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Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır devam eden ve 5 katlı binanın zemin katında bulunan 2 daireye musallat olan harsız bina sakinlerini hayatından bezdirdi. Gece geç saatlerde ya da sabaha karşı gelip balkonda asılı olan çamaşırları gözüne kestiren hırsız, zemin katların balkonunda bulunan özellikle iç çamaşırlarını çalıp kaçıyor.

Bina sakinlerini isyan ettiren olay Kameraya yakalandı... Bu şahısta sapıklık var

Defalarca güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın bahçeye girdikten sonra direkt olarak balkondaki çamaşırlara yöneldiği, çamaşırları inceleyip kadın in iç çamaşırlarını alarak gözden kaybolduğu kayıtlara girdi.

Bina sakinlerini isyan ettiren olay Kameraya yakalandı... Bu şahısta sapıklık var

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"GENELDE BAYAN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALIYOR"

Hırsızlık olayının 3 aydır sürdüğünü belirten Altan A., "Yaklaşık 3 aydır bizim buraya bir hırsız dadandı. Önce ayakkabılar daha sonra çamaşırlar çalınmaya başladı. Bir hafta önce de emniyete haber verdik. Kamera kayıtları hepsi var. Bariz şekilde çamaşırların alındığı belli. Bunun yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini istiyoruz. Evlerimizde ailemiz, çocuklarımız var. Birkaç defa yakaladık ama kaçtı. Biz emniyete başvurumuzu yapmıştık. Burada zabıta ya da polisin beklemesiyle yakalanacak bir durum değil. Şahsın eşkâli kamera kayıtlarından zaten belli. Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var gibi. Bu yüzden bir önce bu olayın çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bina sakinlerini isyan ettiren olay Kameraya yakalandı... Bu şahısta sapıklık var

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#Antalya#Serik#Hırsızlık

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