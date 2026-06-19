×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da bilgisayar tamir dükkanında yangın! İş yeri sahibi fenalık geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Konyaaltı#Yangın
Antalyada bilgisayar tamir dükkanında yangın İş yeri sahibi fenalık geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 10:20

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir bilgisayar tamir dükkanında yangın çıktı. Olayı haber alıp, iş yerine gelen işletme sahibi Mustafa Karaman, fenalık geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Karaman'ı, çevredekiler ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Haberin Devamı

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında 5 katlı apartmanın giriş katındaki bilgisayar tamir dükkanında yangın çıktı. İş yerinden yoğun duman yükseldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan iş yerine camı ve kapıyı kırarak girdi. Ekipler, içeriyi saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

MOTORUYLA GELDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın haberini alınca motosikletiyle olay yerine gelen işletme sahibi Mustafa Karaman, büyük üzüntü yaşadı. Kendisini yere atan Karaman, polis ekipleri tarafından iş yerinin önünden uzaklaştırılarak yol kenarına alındı. Burada da uzun süre gözyaşı döken Karaman'ı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaman, tedbir ve kontrol amacıyla ambulansa alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Konyaaltı#Yangın

BAKMADAN GEÇME!